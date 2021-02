München: Fasching in Wundertüten

Februar – das heißt in normalen Jahren Ferien und Fasching. Doch beides fällt heuer leider aus. Der Verein PA/Spielkultur hier aus München sorgt aber trotzdem für Faschingsstimmung zuhause. Er verpackt jetzt den Fasching einfach in Wundertüten und verteilt die an alle Familien, die eine haben möchten. In der Tüte sind Spiel- und Rezeptideen oder Dekomaterialien, damit die närrische Jahreszeit auch zuhause gefeiert werden kann. Die Tüten könnt Ihr noch bis kommende Woche Freitag bestellen – den Kontakt findet Ihr hier.