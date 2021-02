München: Faschingsvereine organisieren Kostümwettbewerb

Die großen Faschingsumzüge fallen heuer aus – doch keiner braucht ganz auf Fasching verzichten. Der Faschingsclub aus München-Neuhausen zum Beispiel beteiligt sich an der bayernweiten Aktion „Fasching hat Herz – mia san dabei“. Und die organisiert den Grand-Prix Kostümwettbewerb. Und so einfach geht’s: Macht ein Foto von Euch in eurem Lieblingskostüm. Das schickt Ihr dann per WhatsApp oder E-Mail an die Organisatoren und dann wird im Internet für den Gewinner gevotet. Einsendeschluss ist Sonntagabend. Alle Infos zu dem Wettbewerb findet Ihr hier.