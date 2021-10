München: „Feinstaubsauger“ an der Landshuter Allee

Frei durchatmen. Das geht in München fast überall. Nur hier an der Landshuter Allee wird immer noch der deutschlandweit höchste Wert an Stickoxiden gemessen. Die Stadt will dem Feinstaub jetzt zu Leibe rücken. Und wie bekämpft man Staub? Natürlich mit Staubsaugern. Sieben große Luftfilter werden ab November an der Landshuter Allee aufgestellt, die den Feinstaub einsaugen und filtern. Das ist ein Versuchsprojekt von Stadt und Freistaat und läuft zwei Jahre. Dann kann man hoffentlich auch hier wieder durchatmen.