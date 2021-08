Im Bayerischen Landtag in München ist ein Feueralarm losgegangen. Alle Menschen seien am Donnerstag – wie bei solch einem Alarm üblich – aus dem Gebäude gegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nachdem die Einsatzkräfte alles kontrolliert hatten und kein Feuer ausfindig machen konnten, durften die Menschen wieder in den Landtag. Ob der Alarm wegen eines technischen Defekts oder aus einem anderen Grund losging, war unklar. Die Feuerwehr habe das Gebäude nicht evakuiert, betonte der Sprecher.