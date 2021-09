Ein hilfloser Mann mitten in der Isar hat gestern an der Ludwigsbrücke in München für einen Großeinsatz gesorgt. Eine Passantin hatte die Feuerwehr alarmiert, weil ein Mann mitten im Fluss gestanden war und nicht auf Rufe reagiert hatte. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz, einer von ihnen hat den Mann mit einer Winde gesichert, bis ihn die Retter ans Ufer bringen konnten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.