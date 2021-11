München: Feuerwehreinsatz im Neubau des Volkstheaters

Eine Löschanlage hat am frühen Montagmorgen den Bereich hinter der Hauptbühne überflutet. Mehrere tausend Liter Wasser seien durch den Bühnenboden in den Keller gelaufen und hätten sich dort verteilt, sagte ein Theatersprecher in München. Dabei seien auch technische Anlagen nass geworden. Der Schaden ist dem Sprecher zufolge noch nicht absehbar. Die Vorstellungen auf der Bühne 1, die rund 600 Zuschauern Platz bietet, wurden bis einschließlich Freitag abgesagt.

Die Feuerwehr war bis in den Vormittag hinein damit beschäftigt, das Wasser abzupumpen und die nassen Flächen zu trocknen, unterstützt von Mitarbeitenden des Theaters. Warum die Sprühflutlöschanlage ausgelöst wurde, wird noch geklärt. Möglich sei ein technisches Versagen, hieß es. Die Höhe des Schadens wird ebenfalls noch ermittelt.