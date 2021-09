München: Frau in Tram rassistisch beleidigt

Die Münchner Polizei fahndet nach einem Mann, der im Juni eine Frau in einer Trambahn bespuckt und rassistisch beleidigt haben soll. Erst im August hatte die Frau mithilfe eines Dolmetschers Anzeige erstattet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 2 Meter groß, schlank, ca. 65 Jahre alt, graue Haare, spricht hochdeutsch.

Wer am 11. Juni zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr in der Tram Linie 16 Richtung Hirschgarten etwas gesehen hat, soll sich an das Polizeipräsidium München wenden: Telefon: 089 / 2910 - 0