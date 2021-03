Das Frauen-Nachttaxi in München steht offenbar vor dem Aus. Das KVR hat die Ausgabe der Taxigutscheine bis auf Weiteres gestoppt, und zwar aufgrund der angespannten Haushaltslage. Die Stadt hatte die Gutscheine in Höhe von 5 Euro vor einem Jahr eingeführt. Damit können Frauen nachts Taxifahren, um so sicherer zu sein. Bislang wurden aber nur 300 von den 9000 Gutscheinen eingelöst.