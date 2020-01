München: Freiwilligen-Messe am Gasteig

Am Sonntag findet hier im Gasteig in München wieder die große Freiwilligen-Messe statt. Sie ist für alle, die sich in Zukunft ehrenamtlich engagieren wollen. Aktuell machen das schon etwa 600.000 Münchner in rund 800 Organisationen und setzen sich mit Energie und Leidenschaft für andere ein. Das ist ein Engagement, das großen Respekt zollt und auch belohnt werden sollte. Seit 2008 fördert die Stadt die Freiwilligenarbeit jetzt schon mit der Aktion „München dankt!“. Da gibt es eine Urkunde und ein Gutscheinheft für viele Münchner Einrichtungen. Und seit Oktober können sich Münchener aber auch die Bayerische Ehrenamtskarte holen. Unter diesem Link könnt Ihr die Ehrenamtskarte beantragen.