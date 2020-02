Aufatmen in München-Fürstenried. Wie wir berichtet hatten, war gestern ein Rentner als vermisst gemeldet worden. Viele TOP FM Hörer haben den Aufruf auch in den sozialen Medien geteilt. Ein Mann entdeckt den 80-Jährigen dann in den späten Abendstunden und informierte die Polizei. Der Rentner war orientierungslos aber wohl auf. Beamte brachten ihn zurück zu seiner Familie.