München: Geburt auf der Autobahn

Was da wohl als Ort in der Geburtsurkunde steht? Denn geboren ist die kleine Luna exakt an Kilometer 16 auf der A99. Denn die werdende Mutter aus Garching bei München hatte gestern am frühen Morgen den Rettungsdienst gerufen, als die Wehen kamen. Auf dem Weg ins Krankenhaus ist es dann aber doch ein bisschen schneller gegangen als geplant und mithilfe von Rettungswagenbesatzung und Vater ist Luna auf der Autobahn auf die Welt gekommen. Ein extra hinzugerufener Kindernotarzt hat dann die junge Familie in eine Münchner Klinik begleitet, es geht aber allen gut.