München geht gegen Diskriminierung an Schulen vor

Nazi-Schmierereien auf der Toilette, rassistische Beschimpfungen auf dem Pausenhof. Das gibt es leider hier an den Münchner Schulen immer wieder. Für Opfer von Diskriminierung gibt es bei der Stadt München jetzte eine neue Anlaufstelle. Um sie bekannter zu machen, hat die Stadt eine große Info-Kampagne gestartet. Online kann man einfach und anonym Fälle von Diskriminierung, Rassismus oder Hetze melden, auch per Sprachnachricht. Die Stadt München will so herausfinden, wie groß das Problem ist. Und natürlich auch den Betroffenen eine Anlaufstelle geben. Hier findet ihr weitere Infos.