In München-Schwabing ist die Gemeinschaft Sant’Egidio aktuell auf der Suche nach Geschenken. Die möchte sie dann an obdachlose, bedürftige und ältere Menschen verteilen. Ganz gleich ob Kosmetik, Tee oder Kaffee – wer etwas spenden möchte kann das noch bis zum 19. Dezember tun. Die Geschenke können im Pfarrsaal von St. Sylvester in Schwabing abgegeben werden. Vorher wird um Anmeldung per Mail (veranstaltungen-muenchen@santegidio.de) oder Telefon (38 66 76 80)gebeten.