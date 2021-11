München: Glühweinfestival beim Bogenhauser Weihnachtszauberwald

Der städtische Christkindlmarkt in der Innenstadt ist zwar leider abgesagt, auf den Glühwein muss man aber trotzdem nicht verzichten: Schon jetzt läuft hier vor dem Cosimabad der Bogenhauser Weihnachtszauberwald. Dort gibt es sogar ein ganzes Glühweinfestival mit mehr als 35 Sorten und natürlich alles, was sonst so zu einem Weihnachtsmarkt dazugehört: Schmankerl aus aller Welt, Kunsthandwerk und für die Kinder gibt’s ein nostalgisches Karussell. Auf dem Markt gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten:

Mo. – Mi. 15:00 – 21:00, Do./Fr. 15:00 – 22:00 Sa/ So./Feiertag 12:00 – 22:00

Ausnahmen: Totensonntag. 21.11.21 geschlossen

24.12.21 10.00 – 14.00 Uhr, 25./26.12. 12:00- 19:00

Silvester/Neujahr 12.00 – 19.00 Uhr, Do. 06.01.22 von 12:00- 21:00