Einkaufen ganz ohne Plastikmüll. Hier in München setzt die Stadt gerade ihr “Zero-Waste-Konzept” um. Die Stadt will dabei versuchen, so viel Müll wie möglich zu vermeiden. Ein nächster Schritt soll jetzt ab April 2023 im Arnulfpark in Neuhausen getan werden. Da soll nämlich Münchens erster Unverpackt-Wochenmarkt entstehen. Fisch, Fleisch, Brot, Obst und Gemüse kann man dort ohne Verpackung einkaufen. Aktuell werden noch Händler gesucht. Sie können sich bei der Stadt bewerben.