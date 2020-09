München: Hallenbäder haben geöffnet

Heute ist kalendarischer Herbstanfang. Und da sich das Wetter passend dazu bald abkühlt, erwarten die Hallenbäder in München demnächst deutlich mehr Gäste. Obwohl noch viele Freibäder auf haben, haben die meisten Hallenbäder in der Stadt auch schon geöffnet. Nur das Michaelibad zieht erst am 01. Oktober nach. Auch die meisten Saunas haben wieder auf. Tickets können ganz einfach vor Ort gekauft werden. Da die Zahl der Besucher aber beschränkt ist, dürfen Gäste maximal 3 Stunden in den Hallenbädern und vier Stunden in den Saunas bleiben.