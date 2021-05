München: Harry Potter Konzert kommt nach München

Die zauberhaften Melodien der Harry Potter Filme könnt ihr bald live hören. Denn die magische Musik kommt nun als Konzert nach München. Mit dabei ist am 25. Juli dann das London Philharmonic & Symphonic Film-Orchester mit Chor, ein weltbekannter Magier und auch die Weasly Familie. Verzaubert werdet ihr dann auf der Seebühne im Westpark hier in München nicht nur mit wunderbarer Filmmusik, sondern auch mit einer tollen Licht- und Laser-Inszenierung. Karten für das Konzert gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen und auf www.eventim.de.