In München müssen sich die Hunde heute nicht in der Isar abkühlen – heute dürfen sie auch im Dantebad plantschen. Heute am Hundebadtag geht’s für die schwimmbegeisterten Vierbeiner ins FKK-Becken. Da ist das Baden seit mehreren Tagen vorbei und das Chlor im Wasser hat sich abgebaut. Hund und Herrchen bzw. Frauchen zahlen zusammen 5 Euro. Für jede weitere Person gilt der normale Eintrittspreis. Der Hundebadetag im Dantebad ist zwischen 10 und 18 Uhr.