Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Antworten dazu gibts ab heute auf der Internationalen Automobilausstellung, die in diesem Jahr mit dem Zusatz Mobility in München stattfindet. Am Nachmittag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eröffnung, Besucher können aber schon ab neun Uhr an der Messe in Riem und auch an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt Mobilitätsneuheiten bewundern.