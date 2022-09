Ein Igel hat sich ein Bein im Schachtdeckel eingeklemmt und die Münchner Feuerwehr hat ihn samt Eisengussplatte in die Feuerwache gebracht. Dort mussten die Einsatzkräfte gestern das Beinchen frei sägen, weil es zuvor nicht gelungen war, den Igel so zu befreien. Der Igel ist daraufhin in eine Tierklinik gekommen.