München: Immer mehr E-Roller-Fahrer verletzen sich

Die Unfallchirurgen hier am Klinikum rechts der Isar schlagen Alarm. Immer öfter werden E-Scooter-Fahrer verletzt in die Notaufnahme gebracht. Im Jahr 2020 waren es noch 98 Verkehrsunfälle mit den Elektrorollern, 2021 waren es allein bis jetzt mehr als 200. Die Chirurgen haben deshalb eine Studie durchgeführt, auf welche Weise und wo sich E-Scooter-Fahrer verletzen. Das Ergebnis: Die Verletzungsmuster sind oft ganz anders als bei Radfahrern: Viel öfter fallen die Rollerfahrer auf Kopf und Gesicht. Und deutlich häufiger als bei den Radlern ist auch Alkohol mit im Spiel. Eine Helmpflicht fänden die Unfallchirurgen deshalb zwar gut, aber vermutlich schwer umzusetzen. Deshalb wollen sie mehr Fahrsicherheitstrainings, damit sich die Münchner noch mehr an den rollenden Untersatz gewöhnen.