München: Immer mehr Sommertage erwartet

Wie wird sich das Klima in der Stadt München entwickeln? Dazu hat das Umweltreferat zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst eine Studie erstellt. Das Ergebnis: Durch den Klimawandel wird sich die Zahl der Sommertage in München bis 2050 um bis zu 40 Prozent erhöhen. Im ungünstigsten Fall sogar verdoppeln. Der Vergleichszeitraum sind die Jahre 1971 bis 2000. Da steigende Hitze eine Belastung für die Bewohner und die Stadt sind, möchte München nun dafür sorgen, dass mehr Grünflächen entstehen und der Luftaustausch in der Stadt verbessert wird.