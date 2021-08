Es soll das größte Multisportevent seit den Olympischen Spielen 1972 in München werden. In genau einem Jahr starten die European Championships in neun Sportarten über die Stadt verteilt. Im Olympiapark, auf der Theresienwiese, auf dem Odeonsplatz und auf dem Königsplatz messen sich die europäischen Sportler. Unklar ist aber noch, ob und wie viele Zuschauer daran teilnehmen dürfen. Frühestens im Herbst soll der Ticketverkauf starten.