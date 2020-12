München: Johanniter bieten Ferienprogramm für Kinder an

Die Weihnachtsferien beginnen zwei Tage früher und die Ausgangsbeschränkungen gelten – das ist auch für die Eltern eine Belastung. Die Johanniter hier in München bieten deshalb auch in diesen Weihnachtsferien wieder ein Programm für Kinder von sechs bis 13 Jahren an. Zum Beispiel gibt es Workshops zum Austoben beim Hula Hoop oder sie können sich beim Theater spielen ausprobieren. Bei den Kursen werden die Hygienemaßnahmen natürlich eingehalten – die Tickets sind ab sofort zu kaufen. Einen Link findet Ihr hier.