Wie wirkt sich die Corona-Pandemie eigentlich auf junge Menschen aus? Was fehlt ihnen aktuell oder was brauchen sie um durch die Krise zu kommen? Das will die Stadt München wissen und macht deshalb eine Umfrage. So sollen die jungen Münchner eine Stimme bekommen, sagt die Stadt. Denn aktuell werden sie kaum berücksichtigt und kaum gehört. Jeder zwischen 16 und 24 Jahren kann an der Umfrage teilnehmen – natürlich anonym. Einen Link findet Ihr hier.