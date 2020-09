München: Karrieretag im Zenith

Alle, die beruflich durchstarten oder sich auch umorientieren wollen – die sollten sich am kommenden Donnerstag nichts vornehmen. Dann geht im Münchner Zenith der Karrieretag in eine neue Runde – und zwar von 10 bis 17 Uhr. Hier können die Besucher in direktem Kontakt mit den Arbeitgebern treten. Im besten Falle sollte man also seine Bewerbungsunterlagen direkt mit dabei haben. Außerdem gibt es auch ein kostenloses Rahmenprogramm – zum Beispiel mit Bewerbungsfoto-Shooting oder einem Karriere-Coaching. Wegen Corona gibt es ein umfangreiches Hygiene-Konzept. Auch eine Online-Anmeldung ist vorab nötig. Mehr Infos dazu hier.