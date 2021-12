München: Kerzen am Kran

Wer von der A94 nach München hinein fährt, der kennt bestimmt die große Baustelle am Vogelweideplatz am Autobahnende. Was man aber nur im Dunkeln sieht: Genau dort ist der wahrscheinlich größte Adventskranz Oberbayerns. Auf den vier Kränen, der höchste ist ganze 78 Meter hoch, sind nämlich zehn Meter hohe LED-Konstruktionen angebracht in Form von Kerzen. Wer also bei der Weihnachtsbeleuchtung seinen Nachbarn noch übertrumpfen will, der sollte sich wohl vier Kräne in den Vorgarten stellen. Weihnachtsstimmung im Baustellen-Ambiente.