München: Kidical Mass Radl-Demo

Autofahrer aufgepasst – am Sonntag wird es auf den Straßen hier in München ziemlich voll. Der der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club organisiert die Radldemo „Kidical Mass“. Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation“ setzen sich die Demonstranten für mehr Sicherheit auf den Radwegen ein – vor allem für Kinder. Denn die sollen sich ebenfalls selbständig mit dem Rad durch München bewegen können. Los geht die Radldemo am Sonntag um 15 Uhr auf dem Odeonsplatz. Von da aus geht es dann gemeinsam durch die Stadt.