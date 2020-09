In München musste die Feuerwehr einen Buben aus einem Baum auf dem Spielplatz in der Kellerstraße befreien. Der 6-Jährige kletterte gestern auf den Baum aber stürzte so unglücklich herunter, dass er mit seinem linken Ellenbogen in einer Astgabel stecken blieb. Die Feuerwehr musste den Ast schließlich mit Ketten-, Bügel- und Säbelsäge freischneiden. Verletzt hat sich der Bub zum Glück nicht.