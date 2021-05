München: Kino, Mond & Sterne startet wieder

Ab Samstag gibt es im Westpark in München wieder: Filme, Filme, Filme – denn Kino, Mond und Sterne kann wieder starten. Freuen darf man sich auf atemberaubende Naturdokus, tolle Filmpremieren, Klassiker und natürlich auch auf die neusten Hollywoodstreifen. (Den Anfang macht am Samstag dann die Doku „Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“.) Aber auch die Filme „Neues aus der Welt“ und „Bohemian Rhapsody“ machen sofort Lust auf das älteste Open-Air Kino Münchens. Sitzkissen und Decken müssen in diesem Jahr allerdings selbst mitgebracht werden und die Tickets gibt’s nur online. Den Link dazu gibt’s hier.