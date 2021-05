Musikinstrumente selbst bauen – das geht jetzt bei der Ferienaktion Klanggarten im Alten Botanischen Garten hier in München. In der ersten Pfingsferienwoche können sich interessierte Kinder hier spielerisch mit Tönen und ihrer Entstehung befassen. Und in einem zusätzlichen Workshop können sie außerdem jeden Tag ein kleines Instrument für daheim bauen. Passend dazu gibt es aktuell die Ausstellung „Hast du Töne?“ im Münchner Kindermuseum. Alle Infos dazu findet ihr hier.