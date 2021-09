München: Koalitionsstreit um MVV-Preiserhöhung

Die geplante Preiserhöhung von 3,7 Prozent beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV sorgt für Streit im Rathaus. Gestern hat die Fraktion der Grünen in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter kritisiert, dass die Preiserhöhung nicht vorher in der Koalition aus Grünen und SPD diskutiert wurde. Außerdem bemängelt die Fraktion, dass auch die IsarCardS für sozial Benachteiligte im Preis steigt. OB Reiter hat die Kritik als, so wörtlich „populistisches Wahlkampfgetöse“ zurückgewiesen. Bei der Erhöhung handle es sich um einen Kompromiss, der den Finanzbedarf des MVV noch nicht einmal zur Hälfte decke, so Reiter.

Ab dem 12. Dezember sollen die Preise für alle Tickets im MVV-Gebiet um im Schnitt 3,7 Prozent steigen. Die Streifenkarte würde dann 15,20 Euro statt 14,60 Euro kosten.