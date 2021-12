Eine unliebsame Überraschung haben am Nikolausmorgen SUV-Fahrer in der Münchner Innenstadt erlebt. Unbekannte haben ihnen die Luft aus den Reifen gelassen, die Erklärung dafür steht auf einem Zettel an der Windschutzscheibe. Der Krampus habe das Auto temporär deaktiviert. Vermutlich war es aber nicht der böse Gehilfe vom Nikolaus, sondern vielmehr Umweltaktivisten, das legt zumindest ein Bekennerschreiben im Internet nahe. Die Polizei ermittelt.