Wegen der Corona-Pandemie wollen viele Menschen ja aktuell nicht unbedingt zum Arzt gehen. Und im schlimmsten Fall bei so wichtigen Themen wie Krebs. Da gibt es aber eine gute Nachricht – in Bayern gibt es das Bürger Telefon Krebs. Dahinter stehen mehrere Experten, unter Anderem Dr. Claus Belka von der LMU in München. Unter der kostenlosen Nummer werden dann alle Fragen beantwortet, die Menschen zum Thema Krebs haben – von einer Erklärung zur Diagnose bis hin zu Fahrkostenerstattungen.