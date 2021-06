München: Kulturstrand startet wieder

Wir werden endlich wieder mit jeder Menge Kunst, Kultur und Sommerfeeling versorgt – und zwar am Kulturstrand in München. Ab morgen geht’s dann wieder los – nicht nur auf dem Isarbalkon, sondern auch wieder auf einer zweiten Fläche am Westufer der Isar. Erstmal ist der Kulturstrand von 12 bis 22 Uhr geöffnet, wenn die Inzidenten weiterhin niedrig bleiben, könnte es aber auch noch bis Mitternacht gehen. Insgesamt dürfen dann aber nur 250 Personen die Shows genießen. Eröffnen wird morgen unter anderem die DJane Alicea und die Gitarren-Beat Band DisM.