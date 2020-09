München: Last Week Messe startet

In unserer Heimat haben die meisten Azubis bereits ihre Ausbildung begonnen – doch etliche Stellen sind noch nicht besetzt. Viele Betriebe hatten Schwierigkeiten Azubis zu gewinnen, weil die Messen heuer ausgefallen sind. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft hier in München veranstaltet deshalb ab heute die Messe Last Week – und das komplett digital. Auf einer Website können sich Jugendliche bei über 20 Betrieben umschauen, die noch einen Ausbildungsplatz anbieten. Die Last Week Messe geht bis Freitag – hier findet Ihr die Website.