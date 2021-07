Das Clubsterben in München geht weiter. Eine echte Institution muss sich nun verabschieden, aber nicht wegen Corona. Das Harry Klein an der Sonnenstraße muss Ende des Jahres schließen, denn das Haus soll abgerissen werden. Statt dem Elektroclub will der Investor ein Hotel an der Stelle errichten. Die Betreiber des Clubs wollen aber nicht aufgeben und suchen eine neue Heimat. Bislang aber ohne Erfolg.