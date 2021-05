München: LiLaLu-Ferienprogramm für Pfingsten steht

Nach dem so beliebten Osterferienprogramm können Eltern auch in den bevorstehenden Pfingsferien wieder fest mit Lilalu rechnen. In beiden Ferienwochen bieten die Johanniter in München-Neuhausen Dutzende Workshops an. Von Akrobatik oder Dance Academy bis hin zu Magisch-kreativen Zauberworkshops ist für Kinder zwischen 5 bis 13 Jahren einiges geboten. Und auch richtig toll: die Johanniter bieten in Zusammenarbeit mit der Stadt München ermäßigte Plätze für Familien mit mittlerem oder geringem Einkommen an. Genauere Infos, sowie einen Link zu den Tickets, findet ihr hier.