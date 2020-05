München: Lokalisierungsnummern an Parkbänken

Wenn man in einem großen Park ist und dann gibt es einen Notfall. Wie beschreibt man da den Rettungskräften genau, wo der Notfall ist? Damit keine lebenswichtigen Minuten verloren gehen, wird das Münchner Baureferat nun Lokalisierungsnummern an den Bänken in größeren Parkanlagen anbringen. Die Nummern sind bei den Rettungskräften hinterlegt. Wenn es also einen Notfall gibt, muss man dann nur sagen, wie die Nummer auf der nächstgelegenen Parkbank lautet, und die Einsatzkräfte wissen dann genau, wo sie hinmüssen. Das hat heute das Münchner Baureferat auf Anfrage der CSU mitgeteilt.