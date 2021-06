Wenn das Wetter gut ist kommen in der Türkenstraße in München hunderte Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern – für die Anwohner unerträglich. Damit die Feiernden auf die Ludwigstraße ausweichen, sollte die an den Wochenenden für den Verkehr gesperrt werden. In den kommenden beiden Wochen wird das aber erstmal nichts hat der Expertenstab der Stadt entschieden. Sowas brauche seine Vorlaufzeit.