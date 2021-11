München: Mann attackiert 10-Jährigen mit Messer

Die Polizei ermittelt nach dem Angriff auf einen Zehnjährigen in der Münchner Innenstadt gegen einen 57-jährigen Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann habe den Jungen am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft mit einem Küchenmesser am Hals und an der Schulter verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Zeugen überwältigten den 57-Jährigen und leisteten dem Kind Erste Hilfe. Der Junge aus dem Landkreis Starnberg kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut den Beamten aber nicht. Zeugen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz waren etwa 50 Beamte der Polizei. Der 57-Jährige wurde vor Ort festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.