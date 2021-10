München: Mann zündet seine eigene Wohnung an

Ein Mann hat gestern früh in Schwabing offenbar seine eigene Wohnung angezündet und sich damit selbst getötet. Wie die Polizei heute mitteilt, ist gegen acht Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften an den Bonner Platz ausgerückt. Der Mann konnte nur noch leblos aus seiner brennenden Wohnung gerettet werden und wurde unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er kurz danach an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Laut Polizei hat er wohl in seiner stark vermüllten Wohnung Benzin verteilt und das dann angezündet.