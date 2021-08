Er war der Ruhepol beim Amoklauf in München 2016. Marcus da Gloria Martins ist für seinen Job als Polizeisprecher sehr gelobt worden. Der Experte für Krisenkommunikation wurde deshalb im letzten Jahr in die Corona-Kommunikations-Taskforce ins bayerische Gesundheitsministerium beordert. Jetzt ist die einjährige Ausleihe vorbei. Da Gloria Martins tritt ab September seinen neuen Job als Leiter der Polizei-Einsatzzentrale an.