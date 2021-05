München: medienBox-Song-Contest für Schüler läuft

Der medienBox-Song-Contest für Schülerinnen und Schüler aus München geht in die zweite Runde. Solokünstler, Duos und Bands können sich noch bis zum 18. Juli mit ihrem eigenen Song bewerben. Drei Gewinner dürfen dann ihre Songs noch einmal ganz professionell in einem Tonstudio aufnehmen. Wichtig ist nur, dass mindestens eine Person der Gruppe aus München kommt oder dort zur Schule geht. Wer sich noch Tipps holen will, welche Programme zum Beispiel am besten sind, um den eigenen Song zu erstellen oder noch einen Beat braucht, wird auf der Homepage des Contests fündig – den Link dazu gibt’s hier.