Die Münchner Innenstadt soll grüner werden und es braucht mehr Sitzgelegenheiten. So soll die Stadt den Münchnern zufolge in Zukunft aussehen, zeigt eine Umfrage. Und jetzt geht der “Stadtentwicklungsplan 2040” in die nächste Runde. Welche Maßnahmen braucht es, damit München zum Beispiel grüner und auch klimaneutraler wird? Noch bis zum 10 April könnt ihr wieder mitarbeiten an der Zukunft Münchens. Hier könnt ihr eure eigenen Ideen einreichen und auch die Ideen anderer sehen.