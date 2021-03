München will seine Pop-Up Radwege wieder haben und dieses Mal dauerhaft. Heute berät der Mobilitätsausschuss der Stadt über die Radlwege – geplant sind sie, auch wie im vergangenen Jahr, in der Rosenheimer Straße zwischen Orleansstraße und Rosenheimer Platz, an der Theresienstraße, an der Elisenstraße und an der Gabelsbergerstraße. Bereits vergangenes Jahr stießen die Radwege auf positives Feedback – jetzt sollen die Markierungen aber weiß und nicht gelb sein.