In München könnten einige Mülltonnen bald überquellen. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb heute mitteilt, können die Müllfahrzeuge viele kleinere Straßen wegen Schnee und Glätte nicht befahren. Und der AWM will daher bis Ende der Woche vorrangig Restmüll- und Papiertonnen leeren. Biotonnen könnten also auch überquellen.