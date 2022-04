München: MVG stellt Solarbus vor

Bald rollen die Busse mit Sonnenkraft durch die Straßen hier in München. Die MVG möchte nämlich untersuchen, ob Solarenergie auch etwas für Busse ist. Deshalb wird künftig ein Buszug mit Solarzellen auf dem Dach in den Linieneinsatz geschickt. Mit dem will man herausfinden, wie viel Energie die Solarzellen auf dem Linienweg produzieren können. An heißen Tagen mit vollem Einsatz der Klimaanlage zum Beispiel verbraucht der Anhänger bisher mehr Strom, als das Zugfahrzeug liefern kann. Letztendlich könnten die Solarbusse helfen, die Mobilität klimafreundlicher machen – so könnte Treibstoff eingespart und der CO2-Ausstoß reduziert werden.