München: Neue Hofbräu-Wirtin

Die Wiesn fällt zwar aus, und dennoch hat es jetzt eine große Änderung gegeben. Das Hofbräuzelt hat jetzt eine neue Wirtin. Ricky Steinberg hat die Leitung an seine Schwester Silja abgegeben. Und die übernimmt auch gleich noch den Hofbräukeller am Wiener Platz mit den traditionsreichen Biergarten dazu. Denn Ricky will jetzt lieber meiner seiner Frau neue Projekte entwickeln und dazu seinen Fokus unter anderem auf das Jagdschlössl in Harlaching legen. Silja ist aber genauso erfahren wie ihr Bruder in der Gastronomie, und wir das Hofbräuzelt mit genauso viel Leidenschaft führen. Da ist sich die ganze Familie einig.