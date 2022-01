München: Neue Webapp Gedenken an NS-Opfer

Sie stehen überall in der Stadt, die Gedenktafeln für die Münchner Opfer des NS-Regimes. Und gerade heute, am Holocaust Gedenktag, sollte man vielleicht noch einmal mehr darüber nachdenken. Von der Stadt München gibt es deshalb ab heute eine neue Web-App. Eine Routenfunktion führt einen zu den mehr als 110 Gedenktafeln. In der App erfährt man dann auch mehr über das Schicksal der Münchnerinnen und Münchnern, die von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet worden sind.

Hier geht’s zur Webapp!